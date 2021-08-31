Воронежская молодежь сможет ходить в музеи и театры бесплатно

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 1 сентября молодые люди Воронежской области смогут ходить на культурные мероприятия бесплатно. Точнее поход в театр или музей оплатит госбюджет - в рамках программы «Пушкинская карта». Новый проект социальной поддержки молодежи для повышения доступности организаций культуры стартует по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в театрально-концертные учреждения, музеи, культурные центры и библиотеки за счет федеральных средств – расплачиваясь специальной банковской картой, на которую в 2021 году поступит 3 000 рублей из федерального бюджета (в 2022-2023 годах – по 5 000 рублей).

По «Пушкинской карте» в Воронеже можно посетить шесть музеев – краеведческий, художественный музей имени Крамского, литературный музей имени Никитина, музеи-заповедники «Дивногорье» и «Костенки», а также дворец Ольденбургских, и семь театрально-концертных организаций - театр оперы и балета, театр драмы имени Кольцова, Камерный театр, ТЮЗ, театр кукол «Шут», филармонию, Воронежский концертный зал. Планируется, что количество участников будет увеличено.

Заявку на оформление карты можно подать с 1 сентября через портал «Госуслуги».