На всероссийском чемпионате по стрельбе воронежцы взяли золото в силуэтной стрельбе

Фото – Воронежский стрелковый клуб

Воронежцы приняли участие во всероссийском чемпионате по стрельбе из пневматического оружия на открытом воздухе. С 24 по 29 августа они прошли в Многофункциональном огневом центре парка «Патриот». В соревнованиях приняли участие представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Воронежа, Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга. Из Крыма прибыли спортсмены городов Саки, Евпатория, Симферополь.

Пять дней сильные стрелки показывали мастерство в Бенчрест 91, Бенчрест 25, Бенчрест 50 (цифры означают дальность стрельбы), филд-таргет, хантинг филд-таргет в лесной зоне, силуэтная стрельба. Были задействованы две стрелковые галереи и лесная стрелковая площадка МФОЦ парка.

Представители Воронежского стрелкового клуба выступали в силуэтной стрельбе (4 упражнения) и в новой для воронежцев дисциплине – хантинг филд-таргет. В силуэтной стрельбе воронежцы взяли золото во всех упражнениях: винтовка в открытом классе на 41 метр – Дубищев Андрей, винтовка на 41 метр в международном (спортивном) классе – Дубищев Андрей, пружинно-поршневая винтовка с открытыми прицельными приспособлениями - Дубищев Андрей, пистолет в открытом классе – Васильев Федор.

В хантинг филд-таргете призовые места воронежцам пока не покорились, но Сысоев Владимир вошел в пятерку лучших, что для новичка является несомненным успехом. Сысоев Владимир привез на Всероссийский чемпионат своего сына, который выступал в категории Юный снайпер и взял серебро.