В Воронежской области пойдет под суд водитель, пытавшийся дать взятку полицейским

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Лиски, который обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Он хотел избежать административного наказания за езду без водительских прав и предложил уладить дело за 16 тысяч 410 рублей. Полицейский от взятки отказался. Теперь мужчине грозит уголовное наказание.

По данным следствия, 19 июня утром на улице Коминтерна в Лисках сотрудники ДПС остановили автомобиль. У водителя не было удостоверения. Он предложил стражам порядка деньги, чтобы те не составляли протокол. Стражи порядка попытались его вразумить, но нарушитель положил «вознаграждение» – 1450 рублей – под рычаг стояночного тормоза в служебный автомобиль и пообещал передать еще 15 тысяч рублей позже. Сотрудники полиции от получения взятки отказались, сообщив о предложении коррупционного характера в дежурную часть. Взяткодатель был задержан на месте.