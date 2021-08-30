В Воронеже строительство дороги от проспекта Патриотов до Гардарики должно завершиться в октябре

Фото – мэрия Воронежа

По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина управление дорожного хозяйства и МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» в очередной раз проинспектировали ход строительства альтернативной автодороги, которую проложат от проспекта Патриотов в направлении микрорайона «Гардарика» в районе гипермаркета «Касторама». Она станет альтернативным выездом из Тенистого и поможет разгрузить транспортный поток на основной магистрали.

Этот участок находится на особом контроле у мэра. Как отметили в горадминистрации, сейчас здесь вовсю ведется разработка и обратная засыпка грунта, устройство технологического слоя из песка, щебеночного основания, нижнего слоя покрытия, бортового камня. Также рабочие заняты переустройством линий коммуникаций, а для удобства пешеходов оборудуют тротуары.

Работы на альтернативном участке дороги были начаты в апреле 2021 года. Как не раз отмечал Вадим Кстенин, это масштабный проект, в него будет вложено 176 млн рублей.

Одни из самых длительных оказались работы по переносу коммуникаций и переключению водовода.

– Нам понадобилось очень много времени на перенос инженерных коммуникаций, а также жаркая погода внесла свою лепту, она установилась в Воронеже в конце июня и устойчиво держалась практически два месяца. Для переключения водоводов, которые проходят под дорогой, нам требовалось отключить водоснабжение целого большого района, практически на сутки. Мы ждали, пока жаркая погода уйдет, для того чтобы выполнить эти работы с наименьшим дискомфортом для воронежцев. Работы все завершим к середине октября, как и предусмотрено контрактом, – отметил глава города Вадим Кстенин.

Как отметили в мэрии Воронежа, развитие городской улично-дорожной сети по-прежнему остается одним из приоритетных направлений. За последние четыре года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновили более 210 дорог, провели реконструкцию путепроводов через железнодорожные пути на улицах 9 Января и Ленина, капремонт моста через водосброс. В этом году полное обновление и новое покрытие получат около 50 улиц частного сектора.