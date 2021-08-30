Преподаватель ВГУ стала главой правового управления воронежского правительства

Светлана Бекетова возглавила правовое управление правительства Воронежской области. Она назначена с установленным сроком испытания – три месяца.Об этом рассказали в облправительстве.

Известно, что Светлана Бекетова является преподавателем на кафедре конституционного и муниципального права юридического факультета Воронежского государственного университета. Также она была руководителем государственно-правового управления аппарата облдумы.

Напомним, до Светланы Бекетовой пост главы правового управления правительства Воронежской области занимал Андрей Шеин. В конце прошлого года он скончался от последствий коронавируса. Андрею Евгеньевичу было 58 лет.