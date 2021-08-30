В Воронеже с 1 сентября изменится схема движения маршруток № 60Б и № 66

С 1 сентября в Воронеже изменят схема движения еще двух автобусных маршрутов. Речь идет о городском транспорте № 60Б, который следует из микрорайона Придонской (ост. «Завод ВКСМ») в Боровое (ост. «Школа № 64»)» и № 66, курсирующий от Юго-Западного рынка до улицы Переверткина». Об этом сообщили в мэрии 30 августа.

Маршрут № 60Б продлят до остановки «Школа № 64» в микрорайоне Боровое. Автобусы проследуют по улицам Мазлумова, Защитников Родины, 232-ой Стрелковой Дивизии, через автодорогу на микрорайон Придонской, по улице 9 Января, проспекту Труда, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, площади Генерала Черняховского, улицам Мира, Феоктистова, Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Богдана Хмельницкого, Панфилова, Куйбышева, Лермонтова, Боровской, Электровозной, Планетной, переулку Ангелиной, улицам 50-летия ВЛКСМ, Героев России, Федора Тютчева до остановки «Школа № 64».

А маршрут № 66 изменит свое направление в районе проспекта труде – он поедет по улице Электросигнальная.

Движение автобусов направят от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Писателя Маршака, Домостроителей, бульвару Пионеров, улицам Космонавтов, Машиностроителей, Солнечной, Электросигнальной, Дружинников, Текстильщиков, проспекту Труда, улицам Урицкого, Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улице Зои Космодемьянской до остановки «ул. Переверткина».