Вице-спикер Госдумы резко отреагировал на коммунальный коллапс в Россоши

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Пять прорывов канализационного коллектора в Россоши на несколько суток оставили без воды более 30 тысяч жителей города и создали для людей колоссальные проблемы. Коммунальный коллапс был настолько велик, что власти города были вынуждены объявить режим ЧС. Данное происшествие широко освещалось не только в региональных, но и в федеральных СМИ. На настоящий момент ЧП ликвидировано и водоснабжение полностью восстановлено, но произошедшее вызвало ряд вопросов и проблемой заинтересовался даже вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

«Я долго не комментировал произошедшее, так как надо было мобилизовать все силы и средства для решения проблемы. Местные власти упустили ситуацию, не сумели адекватно отреагировать на ЧП, и это требует извинений перед каждым жителем города», - сообщил Алексей Гордеев на своей странице в социальной сети.

Вице-спикер Госдумы в первую очередь выразил благодарность людям, которые в трудный час пришли на помощь своим землякам, волонтерам, которые не оставили наедине с бедой стариков и людей с заболеваниями, а также рабочим и инженерно-техническому составу, которые в круглосуточном режиме восстанавливали сети, чтобы как можно скорее подать воду в квартиры. Наряду с этим он призвал власти извлечь выводы из случившегося и принять конкретные решения, чтобы не повторить подобную ситуацию в Воронежской области.

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Алексей Васильевич также рассказал, что в настоящий момент он ведёт переговоры с Минстроем о включении Россоши в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Речь идет о выделении федеральных средств для прокладки новых сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 46 километров. По предварительным расчетам понадобится около 1,2 млрд рублей. «Это большие деньги, но нужно сделать надежно и капитально», - резюмировал он.

Алексей Гордеев призвал понять причины, почему построенный в 2005 году коллектор полностью пришел в негодность и найти ответственного за то, что городские сети были доведены до такого состояния, что за несколько дней образовалось сразу пять прорывов, а как только пустили воду, еще и лопнул водопровод на другой улице.

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Вице-спикер Госдумы поделился тем, что в конце июля он был в Россоши и обсуждал с местными властями, что износ сетей составляет более 70%, они говорили и о прорыве 8 июля, когда люди тоже на несколько дней остались без воды. По итогам было принято решение выходить на федеральное финансирование. Но главным вопросом для него остаётся - почему местная администрация, зная о проблеме, была застигнута врасплох, что у нее не оказалось резервов для устранения аварии? Он также призвал правоохранителей разобраться с этими и другими вопросами и максимально публично и открыто довести до населения результаты проверок.

Во избежание подобных ЧП впредь, он поставил задачу перед администрациями райцентров - провести тщательный мониторинг сетей водоснабжения и водоотведения и предоставить прогнозную статистику по проблемным участкам.