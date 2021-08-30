В Воронежской области ищут 33-летнего мужчину с татуировкой на руке

Ориентировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиски 33-летнего Ивана Решетникова. Мужчина пропал еще 2 июня. Почти три месяца о нем нет никаких известий. Ориентировку добровольцы опубликовали в своей группе в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 30 августа.

Предположительно, Иван в тот день отправился из поселка Анна в село Танцырей Борисоглебского городского округа. В конечную точку он так и не приехал.

Согласно ориентировке, рост попавшего 170 см, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы с сединой и карие глаза. Особая примета — татуировка на левой руке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Иван Решетников, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.