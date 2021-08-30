Облздрав подтвердил увольнение главврача воронежской поликлиники №7

Из-за массового увольнения врачей, которое произошло ранее, жители микрорайона Шилово не могут получить необходимую медпомощь. Фото: из архива «КП»

Главный врач воронежской поликлиники №7 Рушан Богданов покинет должность по собственному желанию 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Временно исполнять обязанности руководителя будет нынешний заместитель главврача Дмитрий Попович.

О том, что Рушан Богданов освободит свой пост, накануне сообщили общественники, однако официального подтверждения информации не было.

Скандал в поликлинике начался из-за массового увольнения врачей. Это привело к тому, что прикрепленные к поликлиники жители микрорайона Шилово практически не могут попасть к узким специалистам, сделать прививку и пройти медкомиссию для себя и ребенка. Горожане почитали виноватым в ситуации главврача, который не смог сработаться с людьми, и создали петицию с требованием сменить руководство.