В Воронежской области насильник пригласил в гости мужчину и забил его до смерти

Дом, где произошло преступление. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета раскрыли убийство 60-летнего жителя села Братки. Мужчину забрали на скорой из его дома на улице Октябрьской 26 августа. А 27-го он умер.

Как выяснили следователи, 25 августа мужчина пришел в гости на улицу Советскую села Братки к 54-летнему местному жителю. Они выпили и поссорились. Хозяин пьяного застолья жестоко избил гостя. Тот ушел домой, а потом попал в больницу, чтобы оттуда уже не выйти. Судебно-медицинский эксперт определил, что причиной смерти стала внутричерепная травма.

54-летнего мужчину задержали. Оказалось, что он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности.

- На допросе задержанный признал свою вину, подтвердив показания в ходе их проверки на месте преступления. Его арестовали. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Они также допрашивают свидетелей. В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы), – рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.