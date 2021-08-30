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Общество30 августа 2021 15:44

Воронежские власти нашли подрядчика для расчистки озера в Центральном парке

Работы обойдутся в 2,56 млн рублей
Евгения ФРОЛОВА
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Озеро в Центральном парке скоро снова наполнится водой

Озеро в Центральном парке скоро снова наполнится водой

Фото: Максим ГОРОХОВ

Мэрия Воронежа нашла подрядчика, который займется оздоровлением озера в Центральном парке. Стоимость контракта – 2,56 млн рублей. Это следует из аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Контракт достался компани «Капитал». Победитель должен будет произвести кладку подпорных стен для создания зон регенерации, установить 12 насосов и шесть устройств для очистки воды.

Кроме того, подрядчику необходимо создать зону регенерации на мелководье и уложить там геотекстиль, дренажные трубы и высадить водные растения.