Воронежские власти нашли подрядчика для расчистки озера в Центральном парке

Озеро в Центральном парке скоро снова наполнится водой Фото: Максим ГОРОХОВ

Мэрия Воронежа нашла подрядчика, который займется оздоровлением озера в Центральном парке. Стоимость контракта – 2,56 млн рублей. Это следует из аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Контракт достался компани «Капитал». Победитель должен будет произвести кладку подпорных стен для создания зон регенерации, установить 12 насосов и шесть устройств для очистки воды.

Кроме того, подрядчику необходимо создать зону регенерации на мелководье и уложить там геотекстиль, дренажные трубы и высадить водные растения.