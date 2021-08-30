Утонувший в центре Воронежа мужчина оказался главным тренером по парусному спорту

Андрей Коробов. Фото: Всероссийская федерация парусного спорта. Фото: другой источник.

Стали известны подробности трагического несчастного случая в районе Петровской набережной. Напомним, там в воскресенье, 29 августа, утонул 59-летний мужчина. Оказалось, что он не был отчаянным купальщиком, полезшим в уже прохладную воду. Погибшим оказался главный тренер Воронежской области по парусному спорту Андрей Коробов.

- Андрей Александрович был на катере во время соревнований. По всей видимости, ему стало плохо, и он упал в воду и не сумел выплыть на поверхность, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. – Какое-то время ушло на поиски. Прощание с Андреем Александровичем состоится 31 августа в 11.30 в яхт-клубе на дамбе. Похоронят главного тренера на Березовском кладбище.

Тренером Андрей Коробов проработал более 30 лет. С 2013 по 2021 годы он руководил сборной Воронежской области по парусному спорту. Среди его учеников два мастеров спорта международного класса и семь мастеров спорта России.