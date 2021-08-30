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Происшествия30 августа 2021 15:02

Врачи рассказали о состоянии женщин, пострадавших в ДТП с автобусом №5А в центре Воронежа

Одна из пассажирок попала в отделение травматологии
Евгения ФРОЛОВА
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Фото с места аварии, Соцсети

Фото с места аварии, Соцсети

В воронежском облздраве рассказали о состоянии двух женщин, пострадавших в ДТП с автобусом №5А в центре Воронежа сегодня утром, 30 августа. Обеих пассажирок 62 и 68 лет бригада скорой помощи доставила в БСМП №1.

Там уточнили, что пациентов осмотрели врачи. После этого одна из них самовольно покинула приемное отделение. Что касается второй пострадавшей, то ее состояние оценивают как средней тяжести. Ее госпитализировали в отделение травматологии.

Напомним, ЧП произошло напротив театра оперы и балета и здания областного правительства на площади Ленина. 46-летний водитель автобуса № 5А плохо себя почувствовал, не справился с управлением и врезался в столб. Удар пришелся на правое переднее крыло автобуса. Следователи по факту ДТП начали проверку.