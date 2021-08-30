Воронежский губернатор поручил расследовать аварию на коллекторе в Россоши

Почти весь город четверо суток пользовался привозной водой

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил заместителю председателя регионального правительства Сергею Честикину провести внутреннее расследование после коммунальной аварии на канализационном коллекторе в Россоши. Из-за этого более 30 тысяч жителей райцентра почти четверо суток оставались без воды. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 30 августа.

— Мы должны четко установить причины аварии, с учетом относительно небольшого срока эксплуатации коллектора, получить комплексную оценку действий властей района, понять, какие меры нужно принять, чтобы проблема больше не повторилась, и определить ресурсы, чтобы восстановить работу коллектора в штатном режиме, — написал Александр Гусев.

Напомним, авария произошла в районе улицы Максима Горького в Россоши 22 августа. Из-за провала грунта ветхая труба прорвалась в нескольких местах. На время ремонта водозабор пришлось отключить. Также без воды остались две больницы, детские сады и другие соцобъекты.