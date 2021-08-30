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Общество30 августа 2021 14:18

Воронежский губернатор поручил расследовать аварию на коллекторе в Россоши

Ее устраняли почти четверо суток
Евгения ФРОЛОВА
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Почти весь город четверо суток пользовался привозной водой

Почти весь город четверо суток пользовался привозной водой

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил заместителю председателя регионального правительства Сергею Честикину провести внутреннее расследование после коммунальной аварии на канализационном коллекторе в Россоши. Из-за этого более 30 тысяч жителей райцентра почти четверо суток оставались без воды. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 30 августа.

— Мы должны четко установить причины аварии, с учетом относительно небольшого срока эксплуатации коллектора, получить комплексную оценку действий властей района, понять, какие меры нужно принять, чтобы проблема больше не повторилась, и определить ресурсы, чтобы восстановить работу коллектора в штатном режиме, — написал Александр Гусев.

Напомним, авария произошла в районе улицы Максима Горького в Россоши 22 августа. Из-за провала грунта ветхая труба прорвалась в нескольких местах. На время ремонта водозабор пришлось отключить. Также без воды остались две больницы, детские сады и другие соцобъекты.