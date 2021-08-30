В Воронеже задержали вора, кравшего видеорегистраторы машин

Вору-рецидивисту за новые преступления грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли две кражи из машин в Северном микрорайоне. Почерк преступлений был один и тот же: вор разбивал пассажирское стекло, залезал внутрь и забирал видеорегистраторы. Владельцам машин был причинен ущерб на сумму около 14 тысяч рублей.

Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения. И установили личность вора. Им оказался неоднократно судимый за кражи 41-летний воронежец. Оперативники нагрянули к рецидивисту на квартиру и задержали его.

- Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что похищенные видеорегистраторы сдавал в ломбард. Полученные деньги тратил на себя. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Рецидивист до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Кроме того, полицейские проверяют его возможную причастность к похожим кражам, совершенным в Воронеже, - рассказали в региональном ГУ МВД.