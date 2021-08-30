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Общество30 августа 2021 13:27

В Воронеже суд оштрафовал за отсутствие теста на ковид прилетевшую из Украины женщину

Ей придется заплатить штраф в 7,5 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Коминтерновский райсуд оштрафовал женщину, которая прилетела из Украины и вовремя не разместила на сайте госуслуги информацию о сданном тесте на ковид. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Она летела транзитом через Турцию из города Херсон в аэропорт Внуково. Однако после прилета ей надо было не только сдать сразу же тест, но и в течение трех дней разместить результаты на сайте госуслуг. Она этого не сделала.

Из-за этого в отношении туристки возбудили дело по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Суд признал ее виновной в нарушении санитарных правил и назначил наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей.