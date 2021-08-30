В Воронеже суд оштрафовал за отсутствие теста на ковид прилетевшую из Украины женщину

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
Коминтерновский райсуд оштрафовал женщину, которая прилетела из Украины и вовремя не разместила на сайте госуслуги информацию о сданном тесте на ковид. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Она летела транзитом через Турцию из города Херсон в аэропорт Внуково. Однако после прилета ей надо было не только сдать сразу же тест, но и в течение трех дней разместить результаты на сайте госуслуг. Она этого не сделала.
Из-за этого в отношении туристки возбудили дело по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Суд признал ее виновной в нарушении санитарных правил и назначил наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей.