В Воронеже суд оштрафовал за отсутствие теста на ковид прилетевшую из Украины женщину

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Коминтерновский райсуд оштрафовал женщину, которая прилетела из Украины и вовремя не разместила на сайте госуслуги информацию о сданном тесте на ковид. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Она летела транзитом через Турцию из города Херсон в аэропорт Внуково. Однако после прилета ей надо было не только сдать сразу же тест, но и в течение трех дней разместить результаты на сайте госуслуг. Она этого не сделала.

Из-за этого в отношении туристки возбудили дело по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Суд признал ее виновной в нарушении санитарных правил и назначил наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей.