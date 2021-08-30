В Воронежской области ФСБ пресекла канал незаконной легализации мигрантов

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области осудили мужчину и женщину, которые помогли незаконно получить документы и прописку мигрантам из стран СНГ. Более 200 человек с их подачи стали гражданами РФ. Канал по легализации незаконного пребывания иностранных граждан в России пресекли сотрудники регионального УФСБ, рассказали в силовом ведомстве 30 августа.

На скамье подсудимых оказались 43-летняя индивидуальная предприниматель Алмаст Князян и занимающийся бухгалтерским и юридическим обслуживанием деятельности юрлиц и ИП индивидуальных предпринимателей 50-летний Роман Клишин.

По версии силовиков, с августа 2016 года по май 2018 года они осуществляли фиктивную регистрацию, а также трудоустройство на территории Воронежской области иностранных граждан, выходцев из стран СНГ. Им содействовали в получении российского гражданства РФ в упрощенном порядке через необоснованное участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. При этом большая часть иностранцев по факту находилась в Москве, Московской области и других субъектах РФ. За свою услугу «предприниматели» брали от 20 до 300 тысяч рублей. По оперативным данным, преступная группа успела легализовать подобным образом более 200 человек.

Следователи УФСБ передали в суд уголовное дело фигурантов, возбужденное по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Новоусманский райсуд вынес приговор. Алмаст Князян получила два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штраф в размере 100 тысяч рублей. Роман Клишин также осужден на два года условно с испытательным сроком в 2 года и штрафу в 50 тысяч рублей.

– Незаконно выданные мигрантам свидетельства участников Госпрограммы и гражданство РФ будут аннулированы, 0 прокомментировали в УФСБ региона.