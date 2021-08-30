В Воронежской области увеличилось число смертей от коронавируса

Тяжелых случаев коронавируса в Воронежской области, к сожалению, меньше не становится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация с «ковидом» в Воронежской области кардинально не меняется. Об этом свидетельствуют цифры, предоставленные областным штабом по борьбе с эпидемией.

По данным на утро понедельника, 30 августа, заразились «ковидом» еще 462 жителя области (сутки назад было 464). Это вновь седьмое место среди худших по этому показателю регионов России. Впереди только Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская области и Пермский край. Всего за время эпидемии коронавирус обнаружили у 118 098 человек.

В то же время лишь 179 наших земляков выздоровели (сутки назад 191). Это только 26 место среди регионов России. В намного более маленькой соседней Липецкой области, к примеру, «ковид» за последние сутки победили 212 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 102 668 наших земляков.

Снова увеличилось число смертей, их на этот раз 20 (сутками ранее было 18). Самая страшная цифра давно варьируется от 18 до 25. Всего умерших от «ковида» в Воронежской области стало уже 5045.