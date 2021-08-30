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Общество30 августа 2021 11:38

В Воронеже в конце рабочей недели похолодает до 10 градусов

Такая температура будет в ночь на 3 сентября
Юрий КОЗЛОВ
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Уже 3 сентября воронежцам придется достать из гардероба куртки.

Уже 3 сентября воронежцам придется достать из гардероба куртки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на конец рабочей недели. Оказалось, что осень достаточно резко вступит в свои права. Ветер с запада и севера принесет с собой циклон, который обеспечит уже достаточно прохладную погоду.

В ночь на пятницу, 3 сентября, метеорологи ожидают небольшой дождь и +10 градусов. Днем из-за туч будет выглядывать солнце. Но придется уже надеть легкую куртку – температура будет держаться возле отметки в +18 градусов.

Так что ставшая мемом песня Михаила Шуфутинского про 3 сентября оправдалась в плане погоды. Это и правда будет день прощальный – летнее тепло от нас уходит.

Напомним, последние дни августа в Воронеже еще будут жаркими, но уже с 1 сентября начнется похолодание.