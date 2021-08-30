В Воронежской области водитель сумел добиться у начальства зажиленных денег за сверхурочные и выходные

Водитель поборолся за свои права и получил неплохие деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники трудовой инспекции провели внеплановую проверку в ООО «Агротех-гарант», занимающемся животноводством. Сделали они это после заявления водителя этой компании.

Мужчина заявил, что ему не была оплачена сверхурочная работа за 13 дней мая 2021 года. Кроме того, у него были претензии по деньгам, которые ему дали за труд в выходные. Он должен был оплачиваться в повышенном размере, а посчитали так, как будто водитель работал в будни.

В ходе проверки оказалось, что мужчина в своем заявлении сказал чистую правду. В итоге по предписанию трудинспекции водителю провели перерасчет зарплаты и дополнительно выдали 22,5 тысячи рублей. А виновников этих безобразий привлекли к административной ответственности.