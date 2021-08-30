В воронежском водохранилище нашли тело утопленника

Тело утонувшего мужчины обнаружили недалеко от Петровской набережной. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В воскресенье, 29 августа, днем в районе Петровской набережной обнаружили тело мужчины. Видимых повреждений на нем не было. Скорее всего, он утонул.

- Личность погибшего установили. Это 59-летний воронежец. Следователи провели осмотр места происшествия, они опрашивают очевидцев. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - рассказали в региональном управлении Следственнного комитета.

Любителям заплывов в сомнительных местах стоит помнить, что купание в уже достаточно прохладной воде, да еще и сильно заросшей водорослями, очень опасно. Лучше от него воздержаться.