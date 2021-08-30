В Воронежской области вода в пруду стала красной, погибла рыба

На пруду возле села Терновка произошло очередное экологическое ЧП. Фото: скрин с группы "Живая Россошь" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Возле села Терновка, похоже, случилось очередное экологическое ЧП. Вода в закрытом пруду стала кроваво-красной, в нем погибла рыба. Об этом сообщили в группе «Живая Россошь» в субботу, 28 августа. Автор поста предположил, что в пруд попали отравленные какими-то выбросами грунтовые воды.

Напомним, в последнее время в водоемах Воронежской области все чаще погибает рыба. 4 июля это случилось в реке Токай в селе Артюшкино Аннинского района, в конце того же месяца – в реке Хворостань Каширского района. В обоих случаях в результате расследования причиной ЧП назвали аномальную жару, которая резко снизила содержание кислорода в воде.

А в декабре 2020 года крупный сброс вредных веществ произошел в реке Усманка на территории Воронежского заповедника. Ситуация та же – погибла рыба, да еще и от воды шел жуткий запах. Сейчас состояние Усманки вроде бы постепенно выправляется, а руководители заповедника уже не надеются получить какую-либо компенсацию вреда, нанесенного реке, от виновников сброса.