В Воронежской области «Лада» врезалась в поезд

К счастью, товарняк ударил легковушку не очень сильно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 29 августа, в 14.56 на железнодорожном переезде на перегоне Терехов – Пост в Таловском районе случилось ДТП.

Водитель «Лады-Калины» выехал на рельсы прямо перед приближающимся товарняком. При том, что светофор и звуковая сигнализация предупреждали его о приближении поезда.

Машинист поезда сигналил водителю, потом резко нажал на тормоз. Однако железнодорожный состав все-таки ударил машину. К счастью, слегка.

- Локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали, поезд не сошел с рельсов. Железнодорожная инфраструктура не повреждена. На график движения других поездов это ДТП не повлияло, - сообщили в пресс-службе ЮВЖД.