Воронежский «Факел» проиграл «КамАЗу» из Набережных Челнов и выпал из тройки лидеров

Гол Андрея Менделя не принес очков "Факелу". Фото: с сайта ФК "Факел"

«Антиволевое» поражение потерпел в Набережных Челнах «Факел». В первом тайме при равной борьбе концовку лучше провели воронежцы. На 42 минуте Хызыр Аппаев прострелил Андрею Менделю уже на пустые ворота – 0:1.

Увы, во втором тайме хозяева поля перехватили инициативу. И на 61 минуте Роману Янушковскому удался несильный, но точный удар в угол – Илья Свинов не дотянулся – 1:1. А потом «КамАЗ» провел контратаку, завершившуюся ударом Евгения Воронина, который, возможно, еще и подправил в сетку Руслан Магаль – 2:1.

«Факел» из-за этого поражения опустился сразу на четвертое место (туром ранее он был вторым). На место воронежской команды поднялся «Оренбург», у него 19 очков. У ФК «СКА-Хабаровск» теперь 17. Ну а у «Факела» осталось 16. Лидирует же московское «Торпедо». В активе легендарной команды 22 очка.

Следующий матч «Факел» проведет в Воронеже против «Краснодара-2» 5 сентября. Дубль клуба Премьер-лиги пока занимает десятое место с 11 очками в активе.