В Воронеже двойняшек отобрали у родителей

Полицейские забрали малышей из неблагополучной семьи. Фото: из архива «КП»

На улице Ростовской Левобережного района на днях нашли маленьких детей. Двойняшки – мальчик и девочка – гуляли по улице без родителей. Детей (оказалось, что им обоим по два года девять месяцев) забрали в больницу, чтобы определить, все ли с ними в порядке. А полицейские стали разбираться, куда делись родители.

Стражи порядка выяснили, что 33-летняя мать и 42-летний отец злоупотребляют алкоголем. Их привлекли к административной ответственности. Горе-родителям грозит штраф до пяти тысяч рублей либо пять суток ареста. Что дальше делать с детьми, определит специальная комиссия. Видимо, там поставят вопрос о лишении матери и отца двойняшек родительских прав.