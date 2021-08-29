Под Воронежем микроавтобус врезался в грузовик: пять человек ранены

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 29 августа, в 6.20 на 551 километре трассы «Дон» в Каширском районе случилась авария, в которой пострадали пять человек.

19-летний водитель микроавтобуса «Фольксвагена-Транспортер», житель Московской области, ехавший со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, врезался в грузовик «Мерседес Бенц» с полуприцепом, двигавшийся впереди. Шофер фуры, 58-летний житель Карачаево-Черкесии, в ДТП не пострадал. А вот в «Фольквагене» в больницу попали все. Кроме водителя, госпитализировали 38-летнюю женщину и 42-летнего мужчину, 11-летнюю девочку и 15-летнего подростка.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Каширскому району, а также сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, вечером 28 августа случились сразу две аварии с большим числом пострадавших. В Павловском районе «Ниссан X-трейл врезался в «Ауди Q-7». Погиб 34-летний местный житель, водитель японской иномарки. Его пассажиров 41 и 38 лет, жителей Павловского района, и 42-летнего мужчину, рулившего «Ауди» из Богучарского района, на скорой отвезли в больницу.

А в Бобровском районе в ДТП попали сразу три автомобиля и автобус «Ман». В этой аварии шесть человек получили ранения, в том числе два восьмилетних мальчика и 14-летний подросток.