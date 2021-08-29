Еще 464 жителя Воронежской области заразились коронавирусом

За сутки стабильно заражаются больше 460 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом опубликовали статистику за последние сутки. Она снова не радует.

По данным на утро воскресенья, 29 августа, «ковидом» заразились еще 464 жителя Воронежской области. Несколько дней эта цифра колеблется от 463 до 466, как, к примеру, 28 августа. По суточной заболеваемости наш регион по-прежнему в десятке худших в России – на седьмом месте. Больше людей заболели коронавирусом только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Ростовской областях и в Пермском крае. Всего же с момента начала эпидемии заразились 117 636 наших земляков.

В то же время число выздоровевших на порядок ниже – 191 (28 августа их было еще меньше – 188). По этому показателю Воронежская область находится лишь на 28 месте в России. Всего победили «ковид» пока 102 489 жителей нашего региона.

И снова не обошлось без смертей. На этот раз их было 18 (сутки назад 23). Всего же ушли в мир иной из-за коронавируса уже 5025 жителей Воронежской области.