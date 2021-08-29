В Воронежской области столкнулись две иномарки, один из водителей погиб

С места смертельной аварии в Павловском районе в больницу увезли трех человек. Фото: из архива «КП»

В субботу, 28 августа, на 664 километре трассы «Дон» в Павловском районе случилось страшное ДТП.

34-летний местный житель, руливший «Ниссан X-трейл», ехал со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Видимо, по какой-то причине он потерял контроль над автомобилем. В результате его машину вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в «Ауди Q-7», которым управлял 42-летний житель Богучарского района.

Водитель «Ниссана» умер на месте ДТП. Его пассажиров 41 и 38 лет, жителей Павловского района, и мужчину, рулившего «Ауди», на скорой отвезли в больницу.

Напомним, примерно в тот же вечер в 20.20 в Бобровском районе «Тойота Прилс» врезалась в стоящий автомобиль «Шкода Корок». Чешская иномарка столкнулась с находящейся сзади «Киа Сид». А корейская машина врезалась в стоящий впереди автобус «Ман». В этой аварии были ранены шесть человек, в их числе два восьмилетних мальчика и 14-летний подросток.

- Всего 28 августа в Воронежской области случилось 97 ДТП, из них в Воронеже – 54, на дорогах в районах – 28, на федеральных трассах – 15. В семи авариях ДТП один человек погиб, 18 получили травмы. Задержаны 22 пьяных водителя, - сообщили в региональном ГУ МВД.