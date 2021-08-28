Средний размер ипотечного займа в Воронежской области за год вырос на четверть

Средний размер ипотечного кредита в России за год вырос на 25% и составил, по последним данным «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ), почти 2,9 млн рублей. В Воронежской области рост чуть больше 26%. Если в прошлом году в это время жители нашего региона брали жилищный займ в среднем на 1,74 млн рублей, то теперь - на 2,2 млн.

Среди регионов самый большой размер среднего кредита в Москве – 5,9 млн рублей, за год он вырос на 24%. Среди лидеров также Московская область (4,3 млн рублей, рост на 22%), Санкт-Петербург (4,2 млн рублей, рост на 28%), Краснодарский край (2,6 млн рублей, рост на 32%) и Свердловская область (2,5 млн рублей, рост на 19%).

Одновременно вырос и средний срок, на который берут ипотечный кредит россияне. Если год назад он составлял 194 месяца (16 лет), то по итогам мая 2021 года он перевалил за 220 месяцев (18 лет).

- Рост среднего размера ипотечного кредита обусловлен прежде всего увеличением стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости на 22% в годовом выражении и на 35% в случае с первичным жильем. Поскольку доходы населения не растут такими темпами, то для снижения долговой нагрузки заемщикам приходится увеличивать срок кредита, - отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.