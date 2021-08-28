Вандальная реконструкция дома Вагнера в центре Воронежа шла без утвержденного проекта работ

Воронежское ООО «Терра» проводило работы по сохранению объекта культурного наследия на основании разрешения регионального управления по охране объектов культурного наследия и согласованной научно-проектной документации Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Помимо уголовного дела за «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» (ч. 1 ст. 243 УК РФ) реставраторам Дома Вагнера придется ответить и за административное нарушение.

В отношении руководства ООО «Терра» составлен протокол по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ - он уже направлен в Ленинский районный суд Воронежа. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия области.

Воронежцы еще в июле этого года заметили, что в старинном доме №45 по улиц Никитинская идут работы, похожие скорее на окончательное разрушение этого объекта культурного наследия, нежели на реконструкцию. Между тем в 2018 году его купили при условии того, что здание полностью восстановят. От двухэтажного фасада дома сейчас осталась только половина. Второго этажа нет, первый покрыт трещинами, вокруг валяются кирпичи и штукатурка.

Воронежское ООО «Терра» проводило работы по сохранению объекта культурного наследия на основании разрешения регионального управления по охране объектов культурного наследия и согласованной научно-проектной документации.

Однако у реставраторов не оказалось утвержденного проекта производства работ, а также технологических карт. Кроме того, ООО «Терра» нарушило требований ведения журнала авторского надзора и научного руководства.

- Выдано предписание устранить нарушение требований ведения журнала авторского надзора и научного руководства при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия и запретить производство строительно-монтажных работ на объекте культурного наследия до предоставления в Управление утвержденного проекта производства работ, а также технологических карт, разработанных в составе проекта производства работ, - заявили в управлении по охране ОКН Воронежской области.