Сотрудники банка спасли воронежскую пенсионерку от перевода денег мошеннику

На днях 65-летней жительнице Воронежа позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Собеседник уверял, остановить аферистов можно, оформив на себя потребительский займ. Вот только этот незнакомец умолчал, что преступник - это он сам.

Пенсионерку аферист убедил перевести на указанные счета до «нейтрализации угрозы» деньги. Женщина оформила на себя кредит на сумму 159 тысяч рублей. На следующий день она направилась в отделение банка, благо, там ей сотрудники пояснили, что она стала жертвой мошенников. Женщина решила обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.