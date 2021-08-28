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Общество28 августа 2021 15:38

В Воронежской области составили карту вакцинации от коронавируса

Отрыв между лидерами и аутсайдерами в этом импровизированном рейтинге довольно большой
Олег ИВАНОВ
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Ситуация по области

Ситуация по области

629 696 человек получили вакцину от COVID-19 в нашем регионе. Из них 563 тысячи жителей уже привились вторым компонентом. ЦУР совместно с департаментом здравоохранения Воронежской области составили карту вакцинации.

Так, по данным за 25 августа, в Воронеже прививку от вируса сделали 301,5 тысячи человек. В районах области через прививочные пункты прошли соответственно 328 тысяч жителей.

Среди лидеров Лискинский район - 20 691 местный житель уже защитил себя. На втором месте Россошанский район - 18 724 вакцинированных. На третьем месте расположился Новоусманский район - 18 188.

Аутсайдеры: Терновский район (3667), Каменский район (3896) и Нижнедевицкий район (4245).

Отметим, что в Воронежской области уже более 5 тысяч человек умерли от коронавируса за время пандемии.