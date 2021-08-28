В Воронеже рецидивист угнал у знакомых «Ауди» и попал в ДТП

40-летняя жительница Воронежа вечером на днях припарковала свой автомобиль «Ауди» во дворе многоквартирного дома по Бульвару Победы. Когда женщина вернулась, машины уже не было. В полиции ущерб она оценила в сумму около100 тысяч рублей.

По записям с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих зданиях, полицейские вышли на товарища гражданского супруга владелицы автомобиля. Мужчина периодически одалживал машину своему приятелю, однако накануне отказал ему.

Неоднократно судимого за кражи 34-летнего воронежца оперативники задержали по месту жительства. Тот признался, что, несмотря на отказ, воспользовался оставленными ключами в замке зажигания, завел двигатель и поехал кататься по городу. Во время поездки попал в ДТП на территории Северного микрорайона, повредив другое транспортное средство, и скрылся.

Автомобиль с техническими повреждениями изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.