На левом берегу Воронежа некто выстрелил в мужчину и сбежал

Было ли у преступника боевое оружие, пока не известно Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

28 августа в 10:26 у дома № 18 на улице Переверткина, недалеко от гипермаркета «Линия», раздались звуки выстрелов. Оказался ранен мужчина. Как сообщили «КП-Воронеж» в региональном ГУ МВД, горожанина госпитализировали. Стрелявший сбежал - сейчас его разыскивают.

Было ли у преступника боевое оружие, пока не известно. Как не ясны и причины случившегося.

- Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности участников конфликта, - сообщили в полиции.

В мае мы писали о ЧП у школы №85, где школьники на уроке физкультуры увидели за забором мужчину с пистолетом. Он показал оружие ребятам, а потом выстрелил в воздух. По подозрению в хулиганстве полицейские задержали 34-летнего воронежца. В момент совершения преступления он был пьян. В скором времени этому горожанину предстоит пойти в суд.