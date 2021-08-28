Ночью в Воронеже у автозаправки случилась массовая потасовка

В социальных сетях появились сообщения о массовой драке в Воронеже с участием сотрудников полиции. Однако в региональном ГУ МВД сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Известно, что 28 августа в 2:07 в полицию действительно звонил местный житель и сообщил о словесном конфликте между ним и неким «сотрудником», о чем кричал сам второй участник спора. Разговор на повышенных тонах и последующая потасовка между мужчинами произошли у заправки на улице 9 Января.

- На место происшествия был направлен наряд полиции. Установлено, что заявитель оказался невольным свидетелем конфликта, произошедшего на АЗС и решил зафиксировать на видео данное происшествие. Однако кто-то из граждан потребовал прекратить видеосьемку, предъявив удостоверение, после чего заявитель позвонил в полицию. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники конфликта, а также возможные свидетели, изучаются имеющиеся видеоматериалы. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Заявлений о причинении телесных повреждений не поступало, - сообщила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области, полковник внутренней службы Наталья Куликова.