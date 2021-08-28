В Воронеже автомобилистка сбила двух перебегавших дорогу подростков

Детям потребовалась помощь медиков Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

27 августа примерно в 20:25 на улице Путиловская у дома №40 под колеса автомобиля попали двое подростков 15 и 13 лет. Они попытались перебежать дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.

34-летняя местная жительница на автомобиле Honda Civic ехала со стороны улицы Краснозвездная в сторону улицы Антокольского. Инспекторам предстоит выяснить, почему она не заметила детей и сбила их.

- В результате ДТП несовершеннолетние пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.