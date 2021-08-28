В Воронежской области уже более 5 тысяч человек умерли от коронавируса

Количество выздоровевших равно 102 298 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

У 466 жителей Воронежской области за последние сутки нашли COVID-19. Общее же число человек с этим подтвержденным диагнозом в нашем регионе достигло 117 172. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших равно 102 298. За сутки вылечиться удалось 188 пациентам.

Однако и число умерших растет. Сегодня оно составляет 5 007. К 28 августа еще 23 жителя Воронежской области не справились с болезнью.

Ранее мы писали, что в Воронежской области от осложнений коронавируса скончался 48-летний настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Старая Криуша. Клирика Россошанской епархии, иерея Сергия Токаренко не стало 27 августа.