В Воронеже водитель «Дэу Нексии» на повороте снес 50-летнего мотоциклиста

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

27 августа примерно в 18:15 у дома №66 по улице Новосибирская 33-летний местный житель на автомобиле «Дэу Нексия» снес мотоцикл «Сузуки АN400», за рулем которого был 50-летний воронежец.

33-летний водитель ехал со стороны улицы Шубина в сторону улицы Соврасова. При повороте налево он не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом.

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил повреждения и был доставлен медучреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 134 ДТП, из них в областном центре – 83, на федеральных трассах – 18, в районах области – 33. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек.