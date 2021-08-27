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Происшествия27 августа 2021 20:13

В Воронеже будут судить подпольного банкира, заработавшего 32 млн рублей

Мужчина с подельниками вывели из-под госконтроля 659 миллионов
Ярослав ИВАНОВ
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В суд передали уголовное дело воронежца, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, причинившей государству крупный ущерб. 38-летний мужчина вместе с неустановленными подельниками с 2014 по 2017 годы, используя банковские счета не менее 17 подконтрольных юридических лиц, минуя официальные банковские структуры, обналичивал крупные суммы средств, выведя из-под государственного контроля более 659 млн рублей.

- Преступный доход мужчины и неустановленных следствием лиц составил более 32 млн рублей. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.