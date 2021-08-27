В выходные ремонт дорог пройдет на 6 улицах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа сообщила, где с 28 по 30 августа планируется ремонт дорог. Автомобилистов просят не парковать машины на этих участках.

На Антонова-Овсеенко (дублирующий проезд) ночью с 27 на 28, с 28 на 29 и с 29 на 30 августа будут наносить горизонтальную дорожную разметку.

На Артамонова (от дома №12 до улицы Маршала Одинцова и от переулка Богдана Хмельницкого до Прибрежного сквера в дневное время 28-30 августа будут делать песчано-подстилающий слой и щебеночное основание, а потом класть асфальт.

На Добролюбова (от дома №60 до дома №160) и на улице Изобретателей тоже днем 28-30 августа будут вывозить грунт.

На Пионерской днем 28-30 августа будут сыпать щебенку.

На Подклетенской днем 28-30 августа будут класть бетонные плиты и асфальт.