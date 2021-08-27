В Воронеже проверят общественный транспорт после пожара в автобусе

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Мэр Воронежа поручил проверить городской транспорт после инцидента с возгоранием автобуса №90. Маршрутный ЛиАЗ загорелся днем 27 августа на улице Богдана Хмельницкого. Пассажиров успели эвакуировать.

- Возгорание в сравнительно новом автобусе, которое, к счастью, не привело к каким-либо трагическим последствиям, показывает, что перевозчики должны не только обновлять подвижной состав, но и хорошо следить за ним. Причины установят соответствующие ведомства, тогда сможем сделать какие-то выводы. В понедельник проведу совещание со всеми перевозчиками по транспортной безопасности, а также инициируем внеплановые проверки технического состояния парка автобусов, обслуживающих горожан, уже дал соответствующие указания, - отметил Вадим Кстенин.

Напомним, в связи с этим случаем следователи проводят проверку по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг по перевозке пассажиров.