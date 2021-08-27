Мэр Вадим Кстенин оценил, как преобразился воронежский парк «Дельфин»

Фото – мэрии Воронежа

За последний год воронежский парк «Дельфин» значительно преобразился. Полузаброшенная городская территория теперь привлекает посетителей: недавно посаженная линия деревьев тянется вдоль центральной аллеи, дорожки покрыты свежим асфальтом, лавочки приглашают посидеть в тени сосен, малыши резвятся на детской площадке и катаются на каруселях, молодежь облюбовала мостки на берегу водохранилища. Впрочем, по словам концессионера, это только начало, впереди еще много работы, а инвестиции в этот масштабный проект вырастут со 140 до 180 млн рублей.

Ход реконструкции во время выездного совещания проинспектировал лично мэр Воронежа Вадим Кстенин. Градоначальник совместно с концессионером Эдуардом Толоконниковым осмотрел обновляемый парк.

Вадим Юрьевич держит на контроле благоустройство этой рекреационной зоны. В мае этого года он уже посещал парк, и, хотя работы по реконструкции были в самом разгаре, уже угадывался общий концептуальный замысел: здесь станет намного уютнее и интереснее горожанам.

Инвестор Эдуард Толоконников рассказал мэру о том, какие работы были выполнены: высажены деревья, установлены элементы вертикального озеленения, полностью готов пирс на набережной, который облюбовали горожане. Рядом организован прокат лодок, за которыми в выходные дни нередко выстраивается очередь. На самой набережной постелили мягкий газон. Теперь здесь можно устраивать пикники и просто отдыхать за чтением книг или общением с друзьями.

– Общественный порядок в парке будем поддерживать силами частного охранного предприятия, а также с помощью сети видеонаблюдения, смонтировано и подключено 70 камер. Это поможет и минимизировать случаи вандализма, которые, к сожалению, пока довольно часто встречаются. Думаю, в итоге парк «Дельфин» будет не только комфортным, но и безопасным местом для семейного отдыха, – поделился Эдуард Алексеевич.

Сейчас в парке продолжаются работы над инфраструктурными объектами и теми, которые будут нести коммерческую составляющую и позволят со временем окупить многомилионные вложения инвестора. Для малышей установлена и отлажена первая часть каруселей. Пока они функционируют в режиме технического запуска. В планах – реконструкция маяка и смотровой площадки, возведение амфитеатра, строительство площадки для ворк-аута и пляжного футбола.

Толоконников заверил градоначальника, что до мая 2022 года все работы, которые запланированы концессионным соглашением, будут выполнены. Но на этом реконструкция «Дельфина» не завершится. У организаторов есть еще несколько идей создания новых площадок и активностей.

В свою очередь мэр Вадим Кстенин поблагодарил концессионера за ответственный подход и неравнодушие к проекту, подчеркнув, что это тем более ценно в нынешних непростых условиях. Глава Воронежа еще раз убедился на опыте «Дельфина», что схема государственно-частного партнерства работает.

– Для Воронежа это первый опыт, когда развитие столь крупного общественного озелененного пространства доверено бизнесу, таких примеров не так много и по всей стране. И сейчас мы уверены, что этот опыт удачный. Инвестор более гибок в выборе подрядчиков, при наличии экономической целесообразности способен увеличивать объем инвестиций, чтобы выполнить взятые обязательства. В объект уже вложено 106 млн рублей, а общий объем планируемых инвестиций возрастет со 140 до ориентировочно 180 млн рублей. Думаю, это не предел, так как концессионер задумывается об объектах, которые не были заложены изначально, например, о скалодроме. Я удовлетворен ходом работ в парке, а количество людей, которые уже сейчас, даже пока работы не завершены, стали посещать его, показывает, во-первых, для кого все это делается, а во-вторых, что муниципалитет не только принял верное решение, но и исполняется оно правильно и в интересах горожан. Надеюсь, воронежцы будут ценить и беречь обновленный парк, – оценил результаты мэр.

Напомним, в марте прошлого года мэрия Воронежа заключила концессионное соглашение на реконструкцию «Дельфина» с руководителем компании «ДЕЛК» Эдуардом Толоконниковым. Работы в парке инвестор планировал провести за два года. При этом концессионное соглашение рассчитано на 25 лет.