В Воронеже собаки обгрызли труп хозяйки

Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения 26 августа тела женщины в Коминтерновском районе. Труп 72-летней пенсионерки со следами укусов животных нашли в квартире на проспекте Труда.

- По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, родственников, соседей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.