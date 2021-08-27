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Происшествия27 августа 2021 18:53

В Воронеже собаки обгрызли труп хозяйки

Тело пролежало в квартире несколько дней
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения 26 августа тела женщины в Коминтерновском районе. Труп 72-летней пенсионерки со следами укусов животных нашли в квартире на проспекте Труда.

- По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, родственников, соседей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.