В Воронеже накажут владельца "сталинского дома" за разрушение памятника истории

Сотрудники управления по охране объектов культурного наследия провели проверку в «сталинском доме» на Депутатской, 7 после массового обращения местных жителей, пожаловавшихся на разграбление здания. Чиновники выяснили, что собственник не следил за сохранностью объекта культурного наследия регионального значения (дом приняли на охрану в феврале 2020-го), нарушив тем самым закон. В доме разбиты окна, отсутствуют лестничные марши, батареи.

- В ходе проверки зафиксировано ненадлежащее техническое состояние объекта, в том числе нарушение целостности остекления имеющихся оконных блоков в квартирах и местах общего пользования, демонтаж и разукомплектование части внутридомовых инженерных коммуникаций и конструкций (трубопроводов, отопительных приборов, ограждений лестничных маршей, перил и других элементов). Собственник не обеспечил физическую сохранность объекта культурного наследия, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении, материалы проверки направлены в Советский суд Воронежа для рассмотрения, - сообщили в управлении по охране ОКН. Чиновники также обратились в полицию по факту разграбления памятника истории неустановленными лицами, их будут искать.