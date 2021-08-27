Следователи начали проверку по факту возгорания автобуса в Воронеже

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Следователи проводят проверку по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг по перевозке пассажиров в связи с возгоранием автобуса на улице Богдана Хмельницкого. ЛиАЗ, курсирующий по маршруту № 90, вспыхнул 27 августа около половины четвертого дня возле мебельной фабрики. В это время в салоне находились пассажиры. Их эвакуировали. - Предварительно установлено, что возгорание возникло в моторном отсеке автобуса, в настоящее время следователи и криминалисты регионального управления СК продолжают работать на месте. Для установления всех обстоятельств случившегося будут опрошены очевидцы, пассажиры и водитель автобуса, представитель компании-перевозчика, при необходимости назначены экспертные исследования, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.

Это не первое ЧП с маршрутным автобусом в Воронеже. 12 августа в центре города, у ГЧ, произошла трагедия - в маршрутке № 10А около 21.15 прогремел взрыв. Пострадали 26 человек. Две женщины погибли. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Дело перевели в центральный аппарат ведомства в Москве. Пока версий ЧП три: теракт, техническая неисправность автобуса и посторонний взрывоопасный предмет в салоне, принесенный кем-то из пассажиров. В областных больницах остаются 13 человек.

йй