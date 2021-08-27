Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2021 17:39

Следователи начали проверку по факту возгорания автобуса в Воронеже

По предварительной версии, вспыхнул моторный отсек
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото Никита Побежимов

фото Никита Побежимов

Следователи проводят проверку по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг по перевозке пассажиров в связи с возгоранием автобуса на улице Богдана Хмельницкого. ЛиАЗ, курсирующий по маршруту № 90, вспыхнул 27 августа около половины четвертого дня возле мебельной фабрики. В это время в салоне находились пассажиры. Их эвакуировали. - Предварительно установлено, что возгорание возникло в моторном отсеке автобуса, в настоящее время следователи и криминалисты регионального управления СК продолжают работать на месте. Для установления всех обстоятельств случившегося будут опрошены очевидцы, пассажиры и водитель автобуса, представитель компании-перевозчика, при необходимости назначены экспертные исследования, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.

Это не первое ЧП с маршрутным автобусом в Воронеже. 12 августа в центре города, у ГЧ, произошла трагедия - в маршрутке № 10А около 21.15 прогремел взрыв. Пострадали 26 человек. Две женщины погибли. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Дело перевели в центральный аппарат ведомства в Москве. Пока версий ЧП три: теракт, техническая неисправность автобуса и посторонний взрывоопасный предмет в салоне, принесенный кем-то из пассажиров. В областных больницах остаются 13 человек.

йй