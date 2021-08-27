В Воронежской области подростку за кражу снастей для рыбной ловли грозит срок до шести лет

За пустяковые кражи подросток "заработал" себе уголовное дело. А может быть и срок. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Полицейские раскрыли кражи на даче на улице Школьной поселка Павловка Панинского района. Так как вором оказался 15-летний подросток, делом занялись сотрудники Следственного комитета

По данным следствия, 6 октября 2020 года среди бела дня подросток вскрыл окно и залез в дачный дом. Там он похитил принадлежавшие воронежцы снасти для рыбной ловли, стоившие более 9 тысяч рублей. А 6 июля снова залез в ту же дачу. Взломал замок и снова украл рыболовный инвентарь. На этот раз на сумму более 3 тысяч рублей.

Подростка вскоре задержали, при обыске у него нашли часть похищенных рыболовных снастей и вернули их владельцу. На допросе 15-летний житель Панинского района признал свою вину.

- Допрашиваются свидетели и воронежец, которого обокрали, - сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов. - Назначен комплекс необходимых экспертиз, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причин и условий, им способствующих.