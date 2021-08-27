В Воронеже ночью автоинспекторы будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция предупредила воронежских водителей, что в ночь с 27 на 28 августа на дорогах пройдет сплошная проверка. Сотрудники ГИБДД будут останавливать все без исключения автомобили на заранее выбранном участке дороги.

- Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, то ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Такие профилактические акции устраивают систематически, в том числе пресекая правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения при развороте, повороте налево или объезде препятствия.