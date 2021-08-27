Парки и зоны отдыха Воронежской области нанесут на интерактивную карту

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские парки, зоны отдыха и площади отметят на всероссийской интерактивной карте. Онлайн-проект поможет с развитием внутреннего туризма.

Сервис показывает объекты рекреации, которые обновлялись с 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Воронежской области таких объектов уже 65, но пока на карту нанесена только площадь Победы, которую благоустроили в 2020 году. Скоро на новой карте отметят все обновленные общественные пространства региона.

В 2021-м году в Воронежской области в рамках нацпроекта благоустраиваются 53 общественные территории, на которые потратят почти 1 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов.