Воронежскую горчицу закупают в Германии и Нидерландах

Воронежская горчица пользуется популярностью в Западной Европе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года на экспорт отправили более 230 тонн растительной продукции из Воронежской области, в том числе более 85 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В государствах дальнего зарубежья особой популярностью пользуется воронежская горчица. 3,6 тонн этого продукта отправили в Германию, Нидерланды, Польшу, а также Эстонию. Еще одна прибалтийская республика закупает по-крупному воронежский подсолнечный шрот (получается в процессе прессования и последующей экстракции семян подсолнечника). В Латвию его отгрузили аж более 83 тысяч тонн.

Кроме того, в Испанию, Польшу и Беларусь экспортировали 2,6 тонн льна. А Сербия и та же Польша закупили 0,13 тысяч тонн вики продовольственной.