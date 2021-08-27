В Воронеже обсуждают создание дополнительных мест в детсадах для малышей от полутора до трех лет

Вадим Кстенин отметил, что пандемия внесла коррективы в работу совета, но при этом периодичность его работы сохранилась, так же как и насыщенность повестки Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В частных детсадах Воронежа могут создать дополнительные места для малышей от полутора до трех лет. Инициатива прозвучала 27 августа на заседании координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса при главе Воронежа Вадиме Кстенине.

– Мы максимально стараемся успевать за строительством жилья, при этом с крупными застройщиками нашли варианты строительства помещений под детские учреждения на первых этажах многоквартирных домов. Однако не всегда у нас есть средства для их выкупа в муниципальную собственность. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы подобные помещения использовались частными партнерами через выкуп или аренду, а мы со своей стороны будем наращивать меры поддержки такого рода бизнеса. Еще раз повторюсь – это очень перспективное направление муниципально-частного партнерства и о его возможностях надо более широко информировать предпринимательское сообщество, – отметил Вадим Кстенин.

Опыт работы с частными детсадами в Воронеже уже есть

Одиноким и многодетным родителям важно иметь возможность отдать ребенка в детсад с полутора лет. Сегодня на очереди состоит – 3 397 детей до 3 лет, родители 350 из них хотели бы устроить ребенка в детский сад в этом году.

В Воронеже уже работают 12 лицензированных негосударственных дошкольных образовательных организаций. Они охватывают 1,73 % детей от общего числа воспитанников воронежских детсадов.

– С участием частных партнеров прорабатывались механизмы взаимодействия – передача в безвозмездное временное пользование на 10 лет встроенно-пристроенных помещений для предоставления услуг по дошкольному образованию, а также уходу и присмотру за детьми, заключение концессионных соглашений, предоставление предпринимателю встроенно-пристроенных помещений во вновь построенных зданиях на льготных условиях для целевого использования под детский сад и предоставление субсидий за счет бюджета города в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за ними, – рассказала руководитель управления образования и молодежной политики администрации Любовь Анатольевна.

При этом лицензированные частники должны соблюдать ряд условий: принимать от 20 детей, обеспечивать работу группы полного дня (12-часового пребывания) в режиме 5-дневной или 6-дневной рабочей недели, а родительская плата не должна превышать 3-кратного размера по сравнению с муниципальным детским садом.

Глава города Вадим Кстенин отметил, что муниципально-частное партнерство в сфере образования – очень перспективное направление Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

«Мы пытаемся найти решения, которые бы делали наш город лучше»

На заседании координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса также был поднят вопрос о Схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в городе, которая вступит в силу с 1 сентября. Внешний вид киосков приведут к единому формату, появится больше «умных остановок» и современных туалетных модулей.

– В Схеме размещения НТО – 2684 места, из них – 1894 киосков и павильонов, 746 объектов сезонной торговли и 44 торговых аппарата. В порядке преимущественного права администрацией будет заключено в 2021 году 1660 договоров. В настоящий момент администрацией города проводятся мероприятия по организации аукционов на право размещения НТО, – рассказала замглавы администрации Людмила Бородина.

В диалоге с предпринимательским сообществом было решено сократить перечень «запрещенных» улиц для размещения НТО, увеличен срок действия договоров, исключена норма о необходимости согласования размещения с балансодержателями сетей, а также разрешена эксплуатация НТО до момента официального получения акта приемочной комиссии о соответствии.

– Когда мы начинали эту работу, то сразу сказали предпринимателям, что это будет дорога с двусторонним движением, где все наши действия будут убедительно обоснованы, а все вопросы, поднимаемые бизнесом, будут глубоко анализироваться и учитываться при разработке нормативных документов. Мы пытаемся найти решения, которые бы делали наш город лучше, но при этом учитывали интересы бизнеса, – отметил Вадим Кстенин.